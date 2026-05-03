14:24
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке на блошиный рынок на улице Фучика снова пришли с проверкой

В Бишкеке на блошиный рынок на улице Фучика снова пришли с проверкой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проведено рейдовое мероприятие по поручению мэра Айбека Джунушалиева.

«В мероприятии приняли участие глава Ленинского района Тариел Айтиев, сотрудники районного управления внутренних дел, муниципального предприятия «Тазалык» и муниципальной инспекции. Проведена повторная инвентаризация торговцев, проверены заключенные договоры с МП «Тазалык», а также пенсионные удостоверения.

Кроме того, с торговцами проведены разъяснительные работы о недопустимости перекрытия тротуаров, соблюдению правил благоустройства и продажи запрещенных товаров. Территория рынка была очищена.
Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе с целью обеспечения общественного порядка, улучшения санитарного состояния и предотвращения незаконной торговли», — говорится в сообщении.

26 апреля, в воскресный день, глава города посетил барахолку. Он заявил торговцам, что в скором времени они здесь торговать перестанут. О сроках не сказал, как и о месте, куда переведут одну из старейших барахолок столицы. Позже муниципалитет обвинил СМИ в искажении информации, не предоставив доказательств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372766/
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека опять ссорится с журналистами
Мэр Бишкека пришел на барахолку на Фучика и пообещал ее ликвидировать
Это часть истории Бишкека: почему блошиный рынок на Фучика может исчезнуть
Блошиные рынки Бишкека. Ретромузей под открытым небом
Мэрия Бишкека провела рейд на барахолке по улице Юнусалиева
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Садыр Жапаров прокатил гостя из&nbsp;Того и&nbsp;показал силу традиций на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров прокатил гостя из Того и показал силу традиций на Иссык-Куле
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
3 мая, воскресенье
14:07
Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запускает дроны для контроля Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запу...
13:33
В Бишкеке на блошиный рынок на улице Фучика снова пришли с проверкой
13:32
Неожиданно. Уголовный суд Швейцарии прекратил дело против Гульнары Каримовой
13:00
Карьера в IT без диплома: опыт кыргызстанки в США
12:40
Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти после ухода ОАЭ