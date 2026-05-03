В Бишкеке на блошиный рынок на улице Фучика снова пришли с проверкой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проведено рейдовое мероприятие по поручению мэра Айбека Джунушалиева.

«В мероприятии приняли участие глава Ленинского района Тариел Айтиев, сотрудники районного управления внутренних дел, муниципального предприятия «Тазалык» и муниципальной инспекции. Проведена повторная инвентаризация торговцев, проверены заключенные договоры с МП «Тазалык», а также пенсионные удостоверения.

Кроме того, с торговцами проведены разъяснительные работы о недопустимости перекрытия тротуаров, соблюдению правил благоустройства и продажи запрещенных товаров. Территория рынка была очищена.

Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе с целью обеспечения общественного порядка, улучшения санитарного состояния и предотвращения незаконной торговли», — говорится в сообщении.

26 апреля, в воскресный день, глава города посетил барахолку. Он заявил торговцам, что в скором времени они здесь торговать перестанут. О сроках не сказал, как и о месте, куда переведут одну из старейших барахолок столицы. Позже муниципалитет обвинил СМИ в искажении информации, не предоставив доказательств.