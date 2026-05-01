Бизнес

Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана

Весь апрель российская нефтяная инфраструктура находилась под серией ударов украинских беспилотников. Под атаки попадали нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и узлы магистральных трубопроводов. Только за последнюю неделю месяца повреждены объекты в Самаре, Сызрани, Ярославле, Тамбовской области, Туапсе, Перми и Орске:

  • 21 апреля дроны атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию «Самара», где повреждены резервуары с нефтью, на следующий день удар пришелся по Сызранскому НПЗ.

  • 26 апреля атакован один из крупнейших НПЗ страны — «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле мощностью около 15 миллионов тонн переработки в год.

  • 28 апреля вспыхнул уже третий за месяц пожар на Туапсинском НПЗ.

  • 29 апреля атакам подверглись промышленные нефтяные объекты в Пермском крае и Оренбургской области, включая «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и «Орскнефтеоргсинтез».

По данным Bloomberg, на этом фоне объем переработки в РФ снизился до 4,69 миллиона баррелей в сутки — это на 12 процентов меньше, чем годом ранее, и на 18 процентов ниже уровня 2021-го.

Для Кыргызстана эта цепочка событий особенно чувствительна. Уже в апреле по КР зафиксирован рост стоимости топлива: бензин Аи-92 в Бишкеке поднялся до 78 сомов за литр, ДТ — до 89 сомов, СУГ — до 42 сомов. Рост цен пока остается умеренным, однако сезонный спрос в России и геополитические риски уже оказывают давление на рынок.

Если атаки на российские НПЗ продолжатся и будут затрагивать крупные перерабатывающие мощности, Кыргызстан в ближайшие месяцы может столкнуться с новым этапом удорожания топлива. По оценке участников рынка, рост может составить еще 2-4 сома за литр уже в мае-июне.

