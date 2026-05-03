Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запускает дроны для контроля

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана теперь будет следить за туристами с помощью дронов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране усиливают меры по борьбе с загрязнением окружающей среды в горных и туристических зонах.

Отмечается, что в местах массового отдыха после посещения туристов остаются значительные объемы бытового мусора. В связи с этим по всей республике вводится усиленный экологический мониторинг, включая патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов.

С помощью дронов планируется фиксировать факты загрязнения и выявлять нарушителей. Напомним, за выброс мусора в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до 23 тысяч сомов.