14:24
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запускает дроны для контроля

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана теперь будет следить за туристами с помощью дронов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране усиливают меры по борьбе с загрязнением окружающей среды в горных и туристических зонах.

Отмечается, что в местах массового отдыха после посещения туристов остаются значительные объемы бытового мусора. В связи с этим по всей республике вводится усиленный экологический мониторинг, включая патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов.

С помощью дронов планируется фиксировать факты загрязнения и выявлять нарушителей. Напомним, за выброс мусора в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до 23 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372763/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-министр обороны призвал запустить производство дронов в Кыргызстане
Администрация глэмпинга в Оруу-Сае прокомментировала ситуацию с мусором в ущелье
Оруу-Сай утопает в мусоре. Кыргызстанец показал состояние ущелья
Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными
ЖК одобрил законопроект об усилении ответственности граждан за выброс мусора
Рамиз Алиев: Люди не везут мусор на полигон, они выбрасывают его у БЧК
В Бишкеке выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора
Частный дом утонул в мусоре, «Тазалык» провел срочную очистку
Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет других сделать так же
Визит главы Казахстана в Узбекистан. Президентов охраняли с необычным оружием
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Садыр Жапаров прокатил гостя из&nbsp;Того и&nbsp;показал силу традиций на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров прокатил гостя из Того и показал силу традиций на Иссык-Куле
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
3 мая, воскресенье
14:07
Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запускает дроны для контроля Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запу...
13:33
В Бишкеке на блошиный рынок на улице Фучика снова пришли с проверкой
13:32
Неожиданно. Уголовный суд Швейцарии прекратил дело против Гульнары Каримовой
13:00
Карьера в IT без диплома: опыт кыргызстанки в США
12:40
Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти после ухода ОАЭ