Неожиданно. Уголовный суд Швейцарии прекратил дело против Гульнары Каримовой

Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил производство по делу о коррупции и отмывании денег против старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Соответствующее сообщение размещено на портале Швейцарского радио и телевидения (SRF).

Уточняется, что председательствующий судья огласил свое решение по делу и обосновал его тем, что Гульнара Каримова «не имеет права покидать страну до истечения срока давности» дела. Ранее адвокат подсудимой сообщил, что власти Узбекистана не позволяют ей покинуть республику для участия в процессе.

Подчеркивается, это не означает, что Гульнара Каримова избежит правосудия и останется безнаказанной. Суд напоминает, что она находится под стражей в Узбекистане с 2014 года и в настоящее время отбывает срок в колонии, из которой будет освобождена не ранее 2028 года. Отмечается, что срок ее заключения больше, чем любой срок ограничения свободы, к которому ее могли бы приговорить в Швейцарии.

Напомним, в 2020 году Каримова получила 13 лет колонии по обвинению в хищении и неуплате налогов. Тогда Швейцария вернула Узбекистану $131 миллион. Общая сумма активов в странах Европы, принадлежащих дочери Ислама Каримова, оценивается почти в $1,4 миллиарда.