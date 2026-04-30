Спорт

Боец ММА Анеля Токтогонова подписала контракт на Road to UFC

Боец ММА Анеля Токтогонова подписала контракт на Road to UFC. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсетях.

«Подписала контракт на Road to UFC. Для меня это важный шаг и большая возможность показать себя на международном уровне. Отдельная благодарность Валентине Шевченко за поддержку и пример — это действительно мотивирует двигаться вперед и работать еще усерднее. Также хочу поблагодарить Жумгалбека Шабданбекова за вклад в развитие ММА и создание новой ассоциации. Это дает спортсменам новые возможности и перспективы. Это только начало. Дальше — работа и результат», – написала девушка.

Анеля Токтогонова

Напомним, в 17 апреля в Кыргызстане создана Ассоциация смешанных единоборств (ММА), ее президентом избран глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.
Материалы по теме
Турнир JCK Kings 013. Бактыгуль Курманбекова победила соперницу из Китая
В Кыргызстане создали ассоциацию ММА. Ее возглавил председатель ГКНБ
Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко
Марсель Нурланбек уулу победил казахстанского бойца на турнире Hype FC 28
Кыргызстанца Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным чемпионом лиги АСА
Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
Бойцы ММА из Кыргызстана выступят на турнире EFC Global в Москве
Боец ММА Айжигит Эркебай уулу после трехлетнего перерыва возвращается на ринг
Тренер соперницы Валентины Шевченко назвал кыргызстанку лучшей в мире
Бразилец Хердесон Батиста пришел на взвешивание турнира ММА с флагом Кыргызстана
Международный турнир в&nbsp;Китае. Волейболисты КР&nbsp;одержали вторую победу в&nbsp;игре с&nbsp;РФ Международный турнир в Китае. Волейболисты КР одержали вторую победу в игре с РФ
Игры кочевников. В&nbsp;Кыргызстан ждут команду по&nbsp;кок бору из&nbsp;штата Юта Игры кочевников. В Кыргызстан ждут команду по кок бору из штата Юта
Глава Федерации кок-бору ушел в&nbsp;отставку. Вскоре выберут нового руководителя Глава Федерации кок-бору ушел в отставку. Вскоре выберут нового руководителя
Азиатские пляжные игры в&nbsp;Китае. Женская сборная Кыргызстана вышла в&nbsp;плей-офф Азиатские пляжные игры в Китае. Женская сборная Кыргызстана вышла в плей-офф
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5&nbsp;процентов: отдых и&nbsp;отели с&nbsp;выгодой BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
Боец ММА Анеля Токтогонова подписала контракт на Road to UFC