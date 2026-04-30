Боец ММА Анеля Токтогонова подписала контракт на Road to UFC. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсетях.

«Подписала контракт на Road to UFC. Для меня это важный шаг и большая возможность показать себя на международном уровне. Отдельная благодарность Валентине Шевченко за поддержку и пример — это действительно мотивирует двигаться вперед и работать еще усерднее. Также хочу поблагодарить Жумгалбека Шабданбекова за вклад в развитие ММА и создание новой ассоциации. Это дает спортсменам новые возможности и перспективы. Это только начало. Дальше — работа и результат», – написала девушка.

Напомним, в 17 апреля в Кыргызстане создана Ассоциация смешанных единоборств (ММА), ее президентом избран глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.