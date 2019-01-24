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Спорт

В Бишкеке на площади Ала-Тоо прошло торжество в честь футбольной сборной

Фото 24.kg. Чествование сборной Кыргызстана по футболу

На столичной площади Ала-Тоо сегодня прошло торжество в честь сборной по футболу, вернувшейся с Кубка Азии. Оно включало в себя выступления артистов и поздравления команды. Приветствовать ее собралось несколько тысяч человек.

Когда Мухаммедкалый Абылгазиев взял слово, болельщики стали скандировать слово «стадион», намекая, что в стране пора построить современный спортивный объект. Улыбнувшись, глава правительства пообещал, что стадион будет.

«Вы своим упорным трудом, талантом и мастерством доказали, что есть в мире кыргызский футбол. Доказали, что можете наравне играть с сильнейшими командами Азии и даже победить», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев и вручил им сертификат на два миллиона сомов.

«Добрый день, Кыргызстан. Спасибо за поддержку! Мы все вместе участвовали в большом событии. Что-то у нас получилось, что-то нет. Но самое главное — мы сражались. И на поле, и за ним. Те 1,5-2 часа в день матча, которые мы вместе проводим на стадионе, — это необыкновенные, самые счастливые моменты в нашей футбольной жизни. Когда мы вместе, мы можем многое. Давайте чаще объединяться в одном порыве, и тогда у нас впереди будет много тяжелых, но побед!» — заявил главный тренер сборной Александр Крестинин.

Сборная КР впервые участвовала в Кубке Азии. На групповом этапе она уступила командам Китая и Южной Кореи и победила Филиппины, а в 1/8 финала в упорной борьбе проиграла хозяину турнира — сборной ОАЭ. Выступление одобрили многие болельщики, специалисты и СМИ в нашей стране и за рубежом.
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