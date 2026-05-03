Мэру Бишкека можно задать вопросы напрямую. График встреч Айбека Джунушалиева

Как ранее анонсировал президент страны, с 11 мая пройдут встречи местных чиновников с населением. В пресс-службе мэрии Бишкека проинформировали о графике встреч Айбека Джунушалиева с жителями столицы.
Они пройдут в открытом формате во всех районах. Планируется обсудить вопросы развития городской инфраструктуры, работы муниципальных служб, также бишкекчане смогут озвучить свои предложения горожан.
Свердловский район
- 11 мая в 16.00 — Кыргызско-Российский Славянский университет, улица Киевская, 44;
- 12 мая в 16.00 — Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова, улица Широкая, 1а.
Первомайский район
- 13 мая в 16.00 — Кыргызский экономический университет имени М.Рыскулбекова, улица Тоголока Молдо, 58;
- 14 мая в 16.00 — Национальный центр детей и подростков «Сейтек», улица Абдумомунова, 197.
Ленинский район
- 15 мая в 16.00 — Бишкекский гуманитарный университет имени Карасаева, проспект Чингиза Айтматова, 24;
- 16 мая в 16.00 — Кыргызский национальный университет имени Баласагына, улица Фрунзе, 547.
Октябрьский район
- 18 мая в 16.00 — зал «Таберик», улица Байтика Баатыра, 17;
- 19 мая в 16.00 — Международный университет «Ала-Тоо», улица Анкары, 1/8.