Мэру Бишкека можно задать вопросы напрямую. График встреч Айбека Джунушалиева

Как ранее анонсировал президент страны, с 11 мая пройдут встречи местных чиновников с населением. В пресс-службе мэрии Бишкека проинформировали о графике встреч Айбека Джунушалиева с жителями столицы.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проведет встречи с горожанами

Они пройдут в открытом формате во всех районах. Планируется обсудить вопросы развития городской инфраструктуры, работы муниципальных служб, также бишкекчане смогут озвучить свои предложения горожан.

Свердловский район

11 мая в 16.00 — Кыргызско-Российский Славянский университет, улица Киевская, 44;

12 мая в 16.00 — Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова, улица Широкая, 1а.

Первомайский район

13 мая в 16.00 — Кыргызский экономический университет имени М.Рыскулбекова, улица Тоголока Молдо, 58;

14 мая в 16.00 — Национальный центр детей и подростков «Сейтек», улица Абдумомунова, 197.

Ленинский район

15 мая в 16.00 — Бишкекский гуманитарный университет имени Карасаева, проспект Чингиза Айтматова, 24;

16 мая в 16.00 — Кыргызский национальный университет имени Баласагына, улица Фрунзе, 547.

Октябрьский район