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Общество

Нетаньяху объявил о новом скором наступлении в секторе Газа

Масштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа должно начаться «в ближайшие дни», объявил во вторник, 13 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает агентство DW.

По его словам, целью наступления должна стать полная победа над напавшей на Израиль террористической организацией ХАМАС и освобождение последних заложников, остающихся в руках исламистских боевиков.

Ранее во время встречи с ранеными резервистами Нетаньяху пообещал, что в ближайшие дни Израиль начнет наступление в секторе Газа «в полную силу», чтобы «завершить кампанию». По его словам, Израиль не согласится на окончание войны, даже если ХАМАС предложит освободить еще несколько заложников. «Временное прекращение огня возможно, но долгосрочное окончание боев — нет», — приводит слова израильского премьера агентство dpa.

Координатор чрезвычайно помощи ООН Том Флетчер раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, заявив, что «Израиль сознательно и без стеснения навязывает бесчеловечные условия гражданскому населению на оккупированной палестинской территории».

По словам Флетчера, из-за недостаточного поступления гуманитарной помощи всем 2,1 миллиона жителям сектора Газа грозит полномасштабный голод. «В течение более десяти недель в Газу не поступало ничего — ни еды, ни лекарств, ни воды, ни палаток», — заявил координатор чрезвычайно помощи ООН.

Израильские власти он призвал «прекратить убивать и ранить мирных жителей», прекратить «эту жестокую блокаду» и позволить гуманитарным работникам спасать жизни. В то же время, обращаясь к ХАМАС и другим палестинским вооруженным группам, Флетчер призвал «немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, а также не подвергать гражданских лиц опасности в ходе военных операций».

По сообщениям израильских СМИ, начала нового наступления Израиля в секторе Газа не стоит ждать раньше окончания трехдневного визита президента США Дональда Трампа в регион Персидского залива, который начался 13 мая в Саудовской Аравии и включает в себя визиты в Катар и ОАЭ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило нападение. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1 тысячи 200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 51 тысячи палестинцев, а еще свыше 115 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту статистику, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328972/
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