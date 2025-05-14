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Общество

В Каннах открылся 78-й кинофестиваль. Роберту Де Ниро вручили награду

В Каннах открылся 78-й кинофестиваль. На церемонии открытия вручена первая «Золотая пальмовая ветвь», которой удостоился в этом году американский актер Роберт Де Ниро. Почетную награду за общий вклад в кинематограф ему вручил снимавшийся с ним в «Убийцах цветочной луны» в 2023-м Леонардо Ди Каприо.

оргкомитета Каннского кинофестиваля
Фото оргкомитета Каннского кинофестиваля. Первая «Золотая пальмовая ветвь» вручена американскому актеру Роберту Де Ниро

По красной ковровой дорожке прошли звезды, старавшиеся соблюсти ужесточенный с 2025 года дресс-код. В частности, запрещены чересчур экстравагантные и открытые наряды, а также слишком длинные шлейфы, размер которых мешает нормальному перемещению гостей и рассадке в зале.

В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью». Открытие фестиваля начнется с премьеры французской ленты «Уехать однажды» режиссера Амели Боннен.

Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Жюльетт Бинош. В состав вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас и Паял Кападиа, актеры Джереми Стронг, Холли Берри, Альба Рорвахер, а также писатель Лейла Слимани. Им предстоит выбрать лучший фильм из заявленных, среди которых выделяются «Новая волна» Ричарда Линклейтера, посвященная созданию культовой ленты Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», и «Два прокурора» Сергея Лозницы.

Особое внимание привлекает программа Cannes Premiere, где зрители увидят «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова и дебютные работы Скарлетт Йоханссон («Элеонора Великая») и Харриса Дикинсона (Urchin) в секции «Особый взгляд».

Каннский кинофестиваль, проводящийся с 1946 года, стал символом мирового кинематографа. С 1952-го мероприятие проходит ежегодно в мае, собирая звезд, режиссеров и критиков со всего мира. Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — вручается за лучший фильм основного конкурса, сохраняя статус одной из самых престижных кинематографических премий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328944/
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