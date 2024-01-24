Каракольцам бесплатно передали 30 комплектов беговых лыж

Швейцарский проект WTK, реализуемый «Хельветас Кыргызстан» для поддержки и расширения доступа к зимним активностям, вручил партнерам 30 комплектов беговых лыж. Об этом сообщили в организации.

Снаряжение предоставлено в виде гранта ключевым партнерам проекта, которые активно работают над продвижением этого направления среди населения и туристов: молодежная волонтерская организация «Лидерство», Детско-юношеская спортивная школа Каракола и туристическая компания ОсОО «Кара-Кыз».

Проект Winter Tourism Karakol активно поддерживает развитие беговых лыж в регионе не только путем предоставления необходимого оборудования, но и через создание благоприятных условий для развития этого вида спорта. Уже на протяжении двух зимних сезонов приглашенные эксперты из Швейцарии проводят обучение инструкторов и помогают в организации мероприятий, которые повышают интерес к беговым лыжам среди населения.