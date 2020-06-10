В Кыргызстане 49 человек отбывают пожизненные сроки за июньские события в Оше

В Кыргызстане за июньские события 2010 года в Оше к пожизненному сроку лишения свободы были приговорены 53 человека. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, дело двоих обвиняемых было пересмотрено в суде, по итогам разбирательства им снизили срок. Еще два человека скончались в тюрьмах.

В настоящее время 49 человек все еще отбывают наказание за организацию и участие в массовых беспорядках во время июньских событий на юге Кыргызстана.

Всего по событиям 2010 года на юге, по официальным данным, было возбуждено более 5 тысяч 600 уголовных дел. Из них раскрыто только около 9 процентов. Азиза Абдирасулова

«Например, из более 10 фактов изнасилования ни одного не было раскрыто. «Кылым шамы» зарегистрировало 28 фактов захвата огнестрельного оружия из госорганов, но по ним никто не привлечен к ответственности», — сказала Азиза Абдирасулова.

Межэтнические столкновения начались в ночь на 11 июня 2010 года в Оше. По неофициальным сведениям, уже в первые дни беспорядков погибли около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали о более двух тысячах погибших.

Государственные органы КР сообщают о 443 официально зарегистрированных погибших.