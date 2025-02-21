Скандал с брендом YAKA: как отреагировало Министерство культуры Кыргызстана

В Министерстве культуры отреагировали на скандал вокруг российского бренда YAKA, чья разработчица использует кыргызские национальные узоры и орнаменты.

«В последнее время наблюдается тревожная тенденция, связанная с коммерческим использованием национальных узоров и символов, которые являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия Кыргызской Республики.

Согласно законодательству в сфере историко-культурного наследия, национальные узоры как элементы прикладного искусства и этнологические материалы являются объектами историко-культурного наследия. Их защита и сохранение предполагают недопустимость уничтожения, фальсификации, искажения, а также внесения необоснованных изменений, которые нарушают их историческую и культурную подлинность», — говорится в тексте.

Минкультуры призывает все организации, предпринимателей и граждан к уважительному отношению к историко-культурному наследию страны.

«Использование национальных узоров в коммерческих целях должно осуществляться с соблюдением этических принципов, норм национального законодательства, международных стандартов защиты культурного наследия, а также с учетом мнения экспертного сообщества. Министерство культуры продолжит работу по усилению мер защиты национального культурного наследия», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, российская предпринимательница Анна Обыденова создала бренд одежды YAKA, используя орнаменты кыргызской культуры. В социальных сетях это вызвало шквал критики у части пользователей.