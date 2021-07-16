Часть жителей города Ош осталась без чистой воды. Об этом 24.kg сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, из-за селевых потоков, спровоцированных обильными дождями, в реке Ак-Буура повысился уровень загрязненности.

В связи с этим в Оше приостановлена подача чистой воды, кроме микрорайонов «Юго-Восток», «ХБК», «Туран» и жилмассивов «Достук» и «Калинина».

Отметим, проблема с чистой водой в городе возникает при каждом обильном дожде. Местные власти по сей день не нашли пути эффективного решения этого вопроса.