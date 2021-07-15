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Общество

Нехватка воды. В Чуйской области построены и отремонтированы каналы

В Чуйской области построены и отремонтированы каналы для своевременной поставки поливной воды. Об этом сообщили в Агентстве развития и инвестирования сообществ (АРИС).

По его данным, в рамках проекта «Устойчивое развитие сел» в Панфиловском районе построили и отремонтировали каналы «Сай» и «Люцерна». Протяженность первого — 6,7 километра, площадь орошаемых земель — 2 тысячи 654 гектара. Канал охватывает территорию Кураминского айыльного аймака, и от него идет подпитка двух водохранилищ Панфиловского района. Протяженность канала «Люцерна» 9 километров, площадь орошаемых земель — 1 тысяча гектаров, охватывает территорию Чалдыбарского айыльного аймака.

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«Восстановление межхозяйственных каналов обеспечило своевременную и полноценную поставку поливной воды крестьянским и фермерским хозяйствам, что повышает урожайность сельскохозяйственных культур. К примеру, до ремонта потеря воды на канале «Сай» составляла 50 процентов, теперь потеря воды составляет максимум 0,2 процента», — отметили в АРИС.

Кроме того, отремонтировано Головное сооружение на реке Кара-Балте в Жайылском районе. Охватывает территорию Сосновского айыльного аймака.

«В настоящее время идет строительство каналов «Р-1, Р-2, Р-3» Кеминского района протяженностью 12,9 километра. Площадь орошаемых земель — 2 тысячи 600 гектаров», — отметили в АРИС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201215/
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