Эффект пробации. Число заключенных в КР сократилось почти на 20 процентов

Число заключенных, содержащихся в колониях, сократилось почти на 20 процентов в результате введения механизма пробации. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Указано, что при этом уровень повторных правонарушений среди граждан, находящихся на пробации, составляет около 1 процента.

Глава ведомства Алмаз Айылчиев и посол Европейского союза в КР Реми Дюфло обсудили результаты первого этапа проекта «Юстиция для всех» (JUST4ALL) и его продолжение.

Внедрение пробации стало одним из важных направлений реформирования системы правосудия. Механизм предусматривает контроль и социальное сопровождение определенных категорий правонарушителей без их изоляции от общества, отмечено на встрече.

Стороны также затронули вопрос о реализации второго этапа проекта JUST4ALL-2. Он предусматривает создание единой цифровой экосистемы уголовного правосудия, которая позволит интегрировать информационные системы государственных органов.

Кроме того, планируются развитие электронных юридических сервисов, совершенствование правовой статистики и расширение доступа граждан к правовой помощи.