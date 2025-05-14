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Власть

Рост цен. Депутат недоволен работой Службы антимонопольного регулирования

Сотрудники Службы антимонопольного регулирования должны работать на местах, а не цепляться за свои кресла. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

Он отметил, что, несмотря на повышение зарплат, пенсий, в стране наблюдается дороговизна и поэтому сотрудники Антимонопольной службы должны работать на местах.

«Например, в Чуйской области на нефтебазах дизель стоит 60 сомов, в 100 метрах от него на заправках его продают по 73 сома. Разница в 13 сомов. Говорят, цемент подорожал и из-за этого повышают цены на другие товары. Когда принимали новую редакцию Налогового кодекса, мы снизили налог для кафе и ресторанов от 8 до 4 процентов. Но они не стали снижать процент за обслуживание с 15 процентов. Это тоже приводит к дороговизне», — сказал Марлен Маматалиев.

Он попросил дать поручение Антимонопольной службе, чтобы ведомство пресекало необоснованное повышение цен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328974/
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