Какой привет... Чиновники отреагировали на заявление турецких коллег о «Себате»

Министерство образования и науки Кыргызстана расценило заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность Кыргызстана и попытку дискредитации образовательных учреждений «Сапат». Об этом сегодня проинформировали в профильном ведомстве.

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Напомним, Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ «Сапат» («Себат»), связанных с Фетхуллахом Гюленом.

«Сеть общеобразовательных школ «Сапат» функционирует в КР с 1992 года, и за этот период более 10 тысяч наших граждан получили достойное образование, в том числе знание турецкого языка и культуры. Они являются важным связующим звеном между народами Кыргызстана и Турции», — напоминают кыргызстанские чиновники.

Приравнивание школ «Сапат» к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах «Сапат», считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции безответственными. Министерство образования и науки КР

В ведомстве отмечают, что в настоящее время все школы «Сапат» функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством. Само профильное министерство является соучредителем сети общеобразовательных учреждений «Сапат» и полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность.