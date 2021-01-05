Смог в Бишкеке. Выбросы от ТЭЦ сравнят с показателями до ее реконструкции

Выбросы от ТЭЦ сравнят с показателями 2015 года. Об этом 24.kg сообщила глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Динара Кутманова.

По ее словам, она дала поручение посчитать выбросы от ТЭЦ и сравнить их с показателями до реконструкции. «Чтобы знать тенденцию, насколько мы получили увеличение. Раньше там сжигался казахский уголь, а после реконструкции увеличилась доля местного кара-кечинского. Он по качеству ниже, поэтому загрязняющих веществ больше. Нужно проверить работу пылегазоочистных установок и посмотреть, выполнимо ли технологически снижение массы выбросов», — сказала Динара Кутманова.

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«Сейчас нужно не спорить, кто больше виноват в образовании смога над Бишкеком, а знать, что снижать и насколько. При этом в Бишкеке отсутствует экологический норматив по предельно допустимому выбросу загрязняющих веществ», — добавила глава госагентства.

Горожане неоднократно связывали ухудшение экологической ситуации с реконструкцией ТЭЦ Бишкека.

Накануне и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев заявил, что теплоэлектроцентраль нужно срочно переводить на газ, а новостройкам следует запретить топить дома углем из Кара-Кече. «Другого пути я не вижу, но сейчас я не могу остановить смог», — сказал он.

Бишкек лидирует в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality. Активисты предложили ввести экологический режим чрезвычайной ситуации. По их словам, бишкекчане будут умирать не от COVID-19, а от загрязненного воздуха, если все будут бездействовать.