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Общество

Кыргызстан празднует День независимости. Фоторепортаж

В Кыргызстане сегодня празднуют 28-ю годовщину независимости. На площади Ала-Тоо состоялось официальное мероприятие, народные гулянья продолжаются. Перед горожанами и гостями столицы выступают звезды отечественной эстрады и танцевальных ансамблей.

Приглашены первые лица государства, представители дипломатических миссиий в КР и международных организаций, политические, государственные и общественные деятели. Перед собравшимися выступили президент КР Сооронбай Жээнбеков и мэр Бишкека Азиз Суракматов. 

 
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