Кыргызстан празднует День независимости. Фоторепортаж

В Кыргызстане сегодня празднуют 28-ю годовщину независимости. На площади Ала-Тоо состоялось официальное мероприятие, народные гулянья продолжаются. Перед горожанами и гостями столицы выступают звезды отечественной эстрады и танцевальных ансамблей.





































































Приглашены первые лица государства, представители дипломатических миссиий в КР и международных организаций, политические, государственные и общественные деятели. Перед собравшимися выступили президент КР Сооронбай Жээнбеков и мэр Бишкека Азиз Суракматов.