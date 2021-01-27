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Экономика

Кыргызстан может обменять госдолг на программы по климату и экологии

Состоялась техническая встреча и. о. министра финансов Кыялбека Мукашева с представителями ПРООН на тему сотрудничества в области финансирования Целей устойчивого развития, в том числе вопроса обмена государственного долга на климат и экологию. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Кыялбек Мукашев поблагодарил ПРООН за успешное сотрудничество в рамках проектов. При этом он отметил, что есть и другие перспективные направления работы — это финансирование Целей устойчивого развития и климатическая повестка. И Министерство финансов как часть единой системы госуправления намерено включиться в мировую систему решения проблем загрязнения окружающей среды, климата, других Целей устойчивого развития.

«Мы сейчас переживаем кризис бюджета и нуждаемся в таких механизмах налогово-бюджетной политики, которые позволили бы сделать бюджет эффективным с точки зрения развития, но при этом не снизить уровень жизни социально уязвимых групп населения, зависимых от государственной помощи. Страна испытывает экономический кризис, обусловленный пандемией COVID-19, что привело к снижению доходов государственного бюджета. В итоге ужесточаются бюджетные ограничения, которые обязательно повлияют на способность правительства реализовать меры по достижению Целей устойчивого развития.

И мы ищем возможности применить механизм обмена двустороннего и многостороннего внешнего долга на охрану окружающей среды, климатические и другие меры.

Этот механизм приемлем для республики, поскольку он позволяет снизить долговое бремя и реализовывать программы развития», — подчеркнул Кыялбек Мукашев.

«Мы осознаем, что принцип «Строить лучше, чем было» — наилучшая стратегия развития, и готовы к сотрудничеству для выработки бюджета, направленного на финансирование Целей устойчивого развития, в том числе природоохранных и климатических вопросов», — резюмировал и. о. министра.

Советник постоянного представителя ПРООН в КР Эркинбек Касыбеков отметил заметное усиление сотрудничества Министерства финансов с ПРООН в последние месяцы и поблагодарил и. о. министра за активную позицию в этом вопросе. Он приветствовал намерение Минфина активизировать свои усилия по улучшению финансирования Целей устойчивого развития с акцентом на климатические и природоохранные вопросы.

«Стороны согласились усиливать взаимодействие в рамках совместных проектов, чтобы обеспечить их максимальный эффект», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181405/
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