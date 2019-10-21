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Экономика

Запасы угля на ТЭЦ Бишкека позволят начать отопительный сезон без срывов

Запасы угля на ТЭЦ Бишкека позволяют начать осенне-зимний отопительный сезон без срывов. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По ее данным, запасы ТЭЦ — свыше 196 тысяч тонн угля. Расход составляет примерно 1,4 тысячи тонн в сутки. Поставки топлива по другим договорам продолжаются. График рассчитан до весны 2020 года, так как одномоментно поставить необходимый 1 миллион тонн топлива технически невозможно.

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«ТЭЦ Бишкека — это не только горячая вода и отопление в столице. Это единственный крупный источник выработки электроэнергии на севере страны. За прошедшие сутки объекты ОАО «Электрические станции» выработали 30 миллионов 554 тысячи киловатт-часов электроэнергии. В том числе ТЭЦ — 1 миллион 447 тысяч киловатт-часов», — заключили в «Электрических станциях».

Сегодня стало известно, что Госкомитет национальной безопасности начал досудебное производство по компании «КонтактУглеПром». Именно она выиграла тендер и должна поставить на ТЭЦ Бишкека импортный казахский уголь.
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