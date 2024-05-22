Закон об иноагентах. НКО дается два месяца, чтобы включить себя в реестр Минюста

Министерство юстиции утвердило положение о порядке ведения реестра «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя», и проведения проверки их деятельности.

Отмечается, что соответствующие заявления в рамках реализации Закона «О некоммерческих организациях» НКО, получающим зарубежное финансирование, необходимо подать в Минюст в течение двух месяцев начиная с 16 мая.

При этом некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя, не признаются государственные органы, органы местного самоуправления, а также некоммерческие организации, учредителями (или одним из учредителей) которых выступают государственные органы и/или органы местного самоуправления.

Ведение реестра иностранных представителей осуществляет Министерство юстиции на государственном и официальном языках в электронной форме.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, он пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания документа не будет.