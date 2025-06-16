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Глава муниципального предприятия Базар-Коргона пытался дать взятку милиционеру

Глава муниципального предприятия Базар-Коргона пытался дать взятку милиционеру. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области поступила информация о попытке дачи взятки сотруднику милиции.

«По данным следствия, гражданин К.Б., пытаясь избежать наказания, неоднократно предлагал одному из руководителей взятку, чтобы не возбуждали уголовное дело. По факту возбудили дело по статье «Дача взятки», — говорится в сообщении.

Сотрудники службы внутренних расследований МВД КР по Джалал-Абадской области задержали К.Б., 1978 года рождения, руководителя муниципального предприятия мэрии города, в момент передачи взятки в 80 тысяч сомов в служебном кабинете.

Задержанный водворен в ИВС ОВД.

Отметим, под инициалы К.Б. подходит директор муниципального предприятия «Сельское хозяйство» при мэрии города Базар-Коргона Бактыбек Кочоров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332914/
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