Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в Каинды. Есть пострадавшие

Два человека пострадали при падении строительного крана в городе Каинды Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео момента падения спецтехники.

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Инцидент произошел накануне, 13 мая, в городе Каинды на территории Панфиловского РЭС. При помощи строительного крана там демонтировали большую антенну. Во время переноса конструкции он опрокинулся. К технике побежали присутствующие там люди.

В результате инцидента водитель крана сломал руку, а сотрудник Панфиловского РЭС получил перелом таза. Их госпитализировали.