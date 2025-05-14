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Происшествия

Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в Каинды. Есть пострадавшие

Два человека пострадали при падении строительного крана в городе Каинды Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео момента падения спецтехники.

Инцидент произошел накануне, 13 мая, в городе Каинды на территории Панфиловского РЭС. При помощи строительного крана там демонтировали большую антенну. Во время переноса конструкции он опрокинулся. К технике побежали присутствующие там люди.

В результате инцидента водитель крана сломал руку, а сотрудник Панфиловского РЭС получил перелом таза. Их госпитализировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328988/
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