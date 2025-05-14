12:00
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Происшествия

Земельный участок ряда экс-чиновников Сокулукского района возвращен государству

ГКНБ установлен факт вывода муниципального земельного участка в нарушение установленного порядка с использованием коррупционной схемы, организованной бывшими должностными лицами органов местного самоуправления.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что отдельные должностные лица Сокулукского района Чуйской области в нарушение действующих правил, регулирующих порядок пользования земельными ресурсами, в угоду личным интересам и в целях личного обогащения противоправно вывели в частную собственность муниципальный земельный участок площадью 8,03 гектара по улице Баетова, город Бишкек.

«Участок, предназначенный для коммерческого использования, был передан аффилированным лицам, в том числе близким родственникам бывших должностных лиц Сокулукского района. Нынешний владелец участка, признавая неправомерность фактического владения землей, на добровольной основе передал на баланс государства земельный участок. Целевое назначение земли коммерческое, поэтому государство имеет упущенную выгоду в больших размерах. Сейчас проводятся активные специальные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и всех должностных лиц, причастных к коррупционной схеме», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Земельный участок

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328981/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
По факту несчастных случаев на строительных объектах задержан ряд чиновников
Государству возвращена «Каракольская оптово-розничная торговая база»
Задержана подозреваемая в совершении мошенничества с земельными участками
Государству возвращено 307 гектаров земли холдинга «АЮ» в Аламединском районе
Владелец приватизированных кабинетов школы № 67 вернул имущество государству
Государству возвращен винно-водочный завод в Баткенской области
В Сети появились фото Султанбая Айжигитова и его жены с синяками: что произошло
При получении взятки задержан следователь Свердловского РУВД
Пенсионеров ГКНБ выселяют из служебных квартир в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека
Штурм ГЭС и освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в&nbsp;Кыргызстане Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в&nbsp;самолете, чтобы сходить за&nbsp;багажом Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом
Германия за&nbsp;два дня выслала 78&nbsp;процентов нелегальных мигрантов Германия за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов
Бизнес
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
14 мая, среда
11:54
Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в Каинды. Есть пострадавшие Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в К...
11:51
Для онкобольных. Росатом впервые поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
11:39
Пришкольные лагеря откроют в 46 учебных заведениях Бишкека
11:36
Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов
11:36
Кыргызстанские мигранты жалуются на конфискацию переведенных денег