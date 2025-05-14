Земельный участок ряда экс-чиновников Сокулукского района возвращен государству

ГКНБ установлен факт вывода муниципального земельного участка в нарушение установленного порядка с использованием коррупционной схемы, организованной бывшими должностными лицами органов местного самоуправления.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что отдельные должностные лица Сокулукского района Чуйской области в нарушение действующих правил, регулирующих порядок пользования земельными ресурсами, в угоду личным интересам и в целях личного обогащения противоправно вывели в частную собственность муниципальный земельный участок площадью 8,03 гектара по улице Баетова, город Бишкек.

«Участок, предназначенный для коммерческого использования, был передан аффилированным лицам, в том числе близким родственникам бывших должностных лиц Сокулукского района. Нынешний владелец участка, признавая неправомерность фактического владения землей, на добровольной основе передал на баланс государства земельный участок. Целевое назначение земли коммерческое, поэтому государство имеет упущенную выгоду в больших размерах. Сейчас проводятся активные специальные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и всех должностных лиц, причастных к коррупционной схеме», — говорится в сообщении.