Минюст КР устранил технический сбой в базе данных

Министерство юстиции Кыргызской Республики сообщило об устранении технического сбоя в системе регистрации юридических лиц. По информации пресс-службы ведомства, все сервисы функционируют в штатном режиме.

В Минюсте отметили, что проблема была единичной и не носила системного характера. «Оснований для беспокойства нет. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы исключить подобные случаи в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пользователи и представители предпринимательского сообщества сообщали о сбое в базе данных Минюста, из-за которого в течение нескольких дней был ограничен доступ к информации о зарегистрированных организациях.