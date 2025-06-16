В Кыргызстане 20 июня отключат газ должникам

В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан», имеющим большую дебиторскую задолженность. Об этом сообщили в ведомстве.

Газовые службы просят абонентов погасить долги в кратчайшие сроки во избежание отключений. Проверить сумму задолженности можно через:

* квитанцию за природный газ;

* мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;

* личный кабинет — сайт gazprom.kg;

* справочную службу по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный).

Оплатить долг можно в филиалах компании следующими способами: