В Кыргызстане 20 июня отключат газ должникам

В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан», имеющим большую дебиторскую задолженность. Об этом сообщили в ведомстве.
Газовые службы просят абонентов погасить долги в кратчайшие сроки во избежание отключений. Проверить сумму задолженности можно через:
* квитанцию за природный газ;
* мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
* личный кабинет — сайт gazprom.kg;
* справочную службу по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный).
Оплатить долг можно в филиалах компании следующими способами:
- «Бишкекгаз» (улица Горького, 22) — через «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
- «Жалалабатгаз» (проспект Байзакова, 2) — «МБанк», «Оной»;
- «Ошгаз» (улица Ленина, 146) — «МБанк», «Оной»;
- Кантская ЭГС (город Кант, улица Маликова, 6) — «МБанк», «Оной»;
- Кара-Балтинская ЭГС (город Кара-Балта, улица Садовая, 112) — «МБанк», «Оной»;
- Ленинская ЭГС (село Ленинское, улица Алматинская, 248) — «МБанк»;
- Сокулукская ЭГС (город Шопоков, улица Ленина, 11) — «МБанк»; «Оной»;
- Токмокская ЭГС (город Токмак, улица Максима Горького, 1) — «МБанк».