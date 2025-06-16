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Общество

В Кыргызстане 20 июня отключат газ должникам

В Кыргызстане в ночь с 19 на 20 июня отключат газ абонентам «Газпром Кыргызстан», имеющим большую дебиторскую задолженность. Об этом сообщили в ведомстве.

Газовые службы просят абонентов погасить долги в кратчайшие сроки во избежание отключений. Проверить сумму задолженности можно через:

* квитанцию за природный газ;

* мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;

* личный кабинет — сайт gazprom.kg;

* справочную службу по номеру 4444 (звонок с мобильного бесплатный).

Оплатить долг можно в филиалах компании следующими способами:

  • «Бишкекгаз» (улица Горького, 22) — через «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
  • «Жалалабатгаз» (проспект Байзакова, 2) — «МБанк», «Оной»;
  • «Ошгаз» (улица Ленина, 146) — «МБанк», «Оной»;
  • Кантская ЭГС (город Кант, улица Маликова, 6) — «МБанк», «Оной»;
  • Кара-Балтинская ЭГС (город Кара-Балта, улица Садовая, 112) — «МБанк», «Оной»;
  • Ленинская ЭГС (село Ленинское, улица Алматинская, 248) — «МБанк»;
  • Сокулукская ЭГС (город Шопоков, улица Ленина, 11) — «МБанк»; «Оной»;
  • Токмокская ЭГС (город Токмак, улица Максима Горького, 1) — «МБанк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332877/
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