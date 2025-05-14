Пришкольные лагеря откроют в 46 учебных заведениях Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, лагеря будут работать со 2 по 27 июня этого года. Всего планируется охватить 4 тысячи 450 учащихся, будет организована 41 база питания.

В том числе пришкольные лагеря откроются в:

Ленинском районе — в 11 школах, охват — 1,2 тысячи учащихся;

Первомайском районе — в 5 школах, охват — 750 учащихся;

Октябрьском районе — в 10 школах, охват — 930 учащихся;

Свердловском районе — в 20 школах, охват — 1 тысяча 570 учащихся.

Отметим, что, по данным портала госзакупок, на услуги по организации горячего питания для пришкольных лагерей на базе школ Свердловского района на 2025-й планируется выделить 1 миллион 381 тысячу 600 сомов, Октябрьского — 862,4 тысячи. Сведений по Ленинскому и Первомайскому районам на портале нет.

В пришкольных лагерях у детей будет возможность заниматься кружковой работой, в настоящее время идет процесс их подготовки.

Напомним, 350 школьников из Бишкека также смогут отдохнуть на берегу озера Иссык-Куль в июле.

В 2024 году пришкольные лагеря работали в 37 городских школах.