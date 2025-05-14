12:00
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Пришкольные лагеря откроют в 46 учебных заведениях Бишкека

Пришкольные лагеря откроют в 46 учебных заведениях Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, лагеря будут работать со 2 по 27 июня этого года. Всего планируется охватить 4 тысячи 450 учащихся, будет организована 41 база питания.

В том числе пришкольные лагеря откроются в:

  • Ленинском районе — в 11 школах, охват — 1,2 тысячи учащихся;
  • Первомайском районе — в 5 школах, охват — 750 учащихся;
  • Октябрьском районе — в 10 школах, охват — 930 учащихся;
  • Свердловском районе — в 20 школах, охват — 1 тысяча 570 учащихся.

Отметим, что, по данным портала госзакупок, на услуги по организации горячего питания для пришкольных лагерей на базе школ Свердловского района на 2025-й планируется выделить 1 миллион 381 тысячу 600 сомов, Октябрьского — 862,4 тысячи. Сведений по Ленинскому и Первомайскому районам на портале нет.

В пришкольных лагерях у детей будет возможность заниматься кружковой работой, в настоящее время идет процесс их подготовки.

Напомним, 350 школьников из Бишкека также смогут отдохнуть на берегу озера Иссык-Куль в июле.

В 2024 году пришкольные лагеря работали в 37 городских школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328978/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие парковочные места убирают, объяснил чиновник
Как мэрия Бишкека выбирает дороги для ремонта, рассказал специалист
Четыре новые дороги планируют построить в Бишкеке
Почему не могут реконструировать мосты в Бишкеке, рассказал специалист
Ремонт дорог в Бишкеке идет с опережением, но круглосуточно работать не могут
В Бишкеке мужчина прыгал на чужом авто, разбил стекло и фары. Его задержали
Детская больница в Бишкеке в праздничные дни работает с чрезмерной нагрузкой
В Бишкеке в школе № 63 произошел пожар. Мэрия прокомментировала ситуацию
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?
Тендер на строительство двух мостов в Бишкеке объявили уже в пятый раз
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
&laquo;Крик сердца&raquo; кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к&nbsp;властям «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
Бизнес
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
14 мая, среда
11:54
Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в Каинды. Есть пострадавшие Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в К...
11:51
Для онкобольных. Росатом впервые поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
11:39
Пришкольные лагеря откроют в 46 учебных заведениях Бишкека
11:36
Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов
11:36
Кыргызстанские мигранты жалуются на конфискацию переведенных денег