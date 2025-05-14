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Общество

Цены на цемент в Центральной Азии: в Кыргызстане дороже всех

На фоне сохраняющегося дефицита и роста цен на цемент в Кыргызстане правительство решило снять ранее действовавший запрет на импорт. Цель такого шага — стабилизировать внутренний рынок и обеспечить строительную отрасль необходимыми объемами стройматериалов. Однако, несмотря на это, ситуация остается неоднозначной: спрос по-прежнему превышает предложение, а цены на мешок цемента марки М-400 в стране остаются самыми высокими в регионе.

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Для сравнения, вот ориентировочные цены на один мешок цемента М-400 в странах Центральной Азии (в пересчете на сомы по текущему курсу):

  • Кыргызстан: 500–550 сомов;
  • Узбекистан: 36 тысяч сумов ≈ 250–270 сомов;
  • Казахстан: 2 тысячи 296,50 тенге ≈ 410–430 сомов;
  • Таджикистан: 50,29 сомони ≈ 400–420 сомов.

Пока кыргызстанские производители не справляются с объемами, на внутреннем рынке сохраняется дефицит. Ожидается, что снятие ограничений на ввоз цемента из-за рубежа может помочь снизить цены и насытить рынок, особенно в сезон активного строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328976/
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