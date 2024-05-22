Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов

С 1 октября все пенсии, назначаемые Социальным фондом, будут составлять не менее 6 тысяч 800 сомов. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

«Я просил ускорить решение этого вопроса. Даст Бог, первый этап повышения пенсий начнется с 1 июля», — сказал он.

Президент добавил, что власти страны продолжат работу в этом направлении.

«Мы будем усердно работать над тем, чтобы как можно скорее поднять наши выплаты и пособия по социальному обеспечению выше прожиточного минимума», — пообещал Садыр Жапаров.