12:02
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Экономика

В 2023 году Кыргызстан продал 20,2 тонны золота

По итогам 2023 года Кыргызстан экспортировал 20,2 тонны золота на $1 миллиард 284,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За месяц показатель вырос на 4,7 тонны. При этом в 2022-м поставлено только 290 килограммов драгоценного металла на $1,3 миллиона.

В прошлом году объем вывоза золота вырос в 69 раз по сравнению с данными 2022-го.

Основной объем экспорта драгметалла пришелся на Швейцарию — более 17 тонн на $1 миллиард 88,2 миллиона. Сведения за 11 месяцев 2023 года показывали экспорт на уровне 12,7 тонны. Получается, за декабрь в Швейцарию вывезли еще 4,2 тонны золота.

Кроме того, республика поставила 1,8 тонны драгоценного металла на $115,4 миллиона в Гонконг и 1,29 тонны на $80,3 миллиона в Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022-м почти все золото экспортировали в Турцию. В прошлом году поставок в эту страну не было.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286854/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Более 15 тонн золота продал Кыргызстан за 11 месяцев 2023 года
Временный запрет на экспорт золотосодержащего концентрата отложили до 1 июля
Почти 13 тонн золота продал Кыргызстан с начала года
Китайский интерес к кыргызскому золоту. У компаний из КНР уже около 30 лицензий
Вклад пенсионных накоплений в золото. Депутат поддержал инициативу
Погасить долг Китаю золотом. Депутат требует извинений от Нацбанка
Цифра дня. 9,9 тонны золота продал Кыргызстан с начала года
В «Кумторе» рассказали, сколько добыли золота при правлении Алмазбека Атамбаева
Депутат предлагает брать деньги в банках под залог золота «Кумтора»
Чистая прибыль «Кумтора» за девять месяцев составила более $146 миллионов
Популярные новости
Новые банкноты номиналом 20, 50&nbsp;и&nbsp;100 сомов показал Национальный банк Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
16 февраля, пятница
12:00
Торговля Кыргызстана. Продаем в основном золото, а покупаем автомобили из Китая Торговля Кыргызстана. Продаем в основном золото, а поку...
11:46
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову
11:44
В 2023 году Кыргызстан продал 20,2 тонны золота
11:22
Восьмой месяц подряд. Январь стал самым теплым за историю метеонаблюдений
11:02
В Джалал-Абаде нашли убийцу, который совершил преступление девять лет назад