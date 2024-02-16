В 2023 году Кыргызстан продал 20,2 тонны золота

По итогам 2023 года Кыргызстан экспортировал 20,2 тонны золота на $1 миллиард 284,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За месяц показатель вырос на 4,7 тонны. При этом в 2022-м поставлено только 290 килограммов драгоценного металла на $1,3 миллиона.

В прошлом году объем вывоза золота вырос в 69 раз по сравнению с данными 2022-го.

Основной объем экспорта драгметалла пришелся на Швейцарию — более 17 тонн на $1 миллиард 88,2 миллиона. Сведения за 11 месяцев 2023 года показывали экспорт на уровне 12,7 тонны. Получается, за декабрь в Швейцарию вывезли еще 4,2 тонны золота.

Кроме того, республика поставила 1,8 тонны драгоценного металла на $115,4 миллиона в Гонконг и 1,29 тонны на $80,3 миллиона в Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022-м почти все золото экспортировали в Турцию. В прошлом году поставок в эту страну не было.