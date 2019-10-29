Объем воды в Токтогулке меньше на миллиард кубометров, чем в 2018 году

Объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 17,12 миллиарда кубометров. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По его данным, в 2018 году в это время водохранилище набрало 18,9 миллиарда кубометров.

Правительство вновь заверило, что, несмотря на маловодье, перебоев с обеспечением населения электроэнергией не будет.

Депутат Экмат Байбакпаев предложил летние поставки воды в Казахстан компенсировать зимой импортом электроэнергии из этой страны.

Кубатбек Боронов отметил, что в будущем с соседями можно так договориться.