Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти

Казахстан не допустит вывоза нефти на реэкспорт. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос журналистов об экспорте в Кыргызстан, передает Tengrinews.kz.

«Официального экспорта бензина в Кыргызстан нет. Есть серый экспорт, мы знаем об этих схемах. Мы подписали совместный приказ с МВД, КНБ, Минфином и Минэнерго, ввели ограничения экспорта светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом», — сообщил министр.

«Там речь идет еще и о вывозе нефти. Если отправляем нефть в Кыргызстан, а это беспошлинно (член ЕАЭС), то наш бюджет может потерять в среднем $60 с тонны. Но тогда у них не должно быть реэкспорта этих нефтепродуктов. Беспошлинно получить нашу нефть, переработать, а потом продать бензин или дизельное топливо в Таджикистан или Афганистан не получится», — сказал Канат Бозумбаев.

Мы не будем чьими-то спонсорами. Мы говорим: «Реэкспорта не будет, на свои нужды берите небольшое количество, нет вопросов». Пока они не согласны. Канат Бозумбаев

По словам министра энергетики, переговоры Казахстана и Кыргызстана пока продолжаются.