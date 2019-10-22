13:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти

Казахстан не допустит вывоза нефти на реэкспорт. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос журналистов об экспорте в Кыргызстан, передает Tengrinews.kz.

«Официального экспорта бензина в Кыргызстан нет. Есть серый экспорт, мы знаем об этих схемах. Мы подписали совместный приказ с МВД, КНБ, Минфином и Минэнерго, ввели ограничения экспорта светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом», — сообщил министр.

«Там речь идет еще и о вывозе нефти. Если отправляем нефть в Кыргызстан, а это беспошлинно (член ЕАЭС), то наш бюджет может потерять в среднем $60 с тонны. Но тогда у них не должно быть реэкспорта этих нефтепродуктов. Беспошлинно получить нашу нефть, переработать, а потом продать бензин или дизельное топливо в Таджикистан или Афганистан не получится», — сказал Канат Бозумбаев.

Мы не будем чьими-то спонсорами. Мы говорим: «Реэкспорта не будет, на свои нужды берите небольшое количество, нет вопросов». Пока они не согласны.

Канат Бозумбаев

По словам министра энергетики, переговоры Казахстана и Кыргызстана пока продолжаются.
Ссылка:
просмотров: 768
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз ГСМ автотранспортом
Нефтетрейдеры просят не передвигать сроки вступления регламента на импорт ГСМ
Соглашение с Казахстаном по импорту бензина. Подписан протокол, разногласий нет
Соглашение с Казахстаном по импорту бензина могут подписать на этой неделе
Выпускаемая в обращение на рынке ЕАЭС нефть должна иметь паспорт качества
Соглашение с Казахстаном о поставках бензина. Точной даты подписания нет
Казахстан готов в июле начать поставки ГСМ в Кыргызстан
Кыргызстан приветствует инвестиции и создаст условия для казахского бизнеса
Данил Ибраев: Бизнес понимает, что лучший путь — свободное перемещение товаров
Цифра дня. 3 миллиарда сомов в год тратят госкомпании на ГСМ
Популярные новости
Лидером по&nbsp;дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов Лидером по дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов
Создаем пассивный доход. Как получать деньги, не&nbsp;работая Создаем пассивный доход. Как получать деньги, не работая
В&nbsp;Кыргызстане усилят защиту вкладчиков на&nbsp;случай банкротства банков В Кыргызстане усилят защиту вкладчиков на случай банкротства банков
Работники КГРК просят не&nbsp;торопиться с&nbsp;запретом на&nbsp;добычу и&nbsp;переработку урана Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
Бизнес
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
&laquo;Личный кабинет&raquo; теперь доступен в&nbsp;мобильном приложении MegaPay «Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
&laquo;Умные&raquo; покупки для всей семьи в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома на&nbsp;ms.kg «Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg
22 октября, вторник
13:04
Кыргызские военные участвуют в совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2019» Кыргызские военные участвуют в совместных учениях ОДКБ...
12:55
Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
12:34
По высказываниям Арстана Алая назначена еще одна экспертиза
12:27
Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
12:14
«Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay