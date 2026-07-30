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Власть

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и лидера Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе главы КР, встреча пройдет в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

В международном аэропорту «Иссык-Куль» Эмомали Рахмона встретил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев.

Напомним, ранее в Кыргызстан с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его торжественно встретил глава государства Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383591/
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