Садыр Жапаров встретил Шавката Мирзиеева, прибывшего с госвизитом в Кыргызстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 июля прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. В международном аэропорту «Иссык-Куль» высокого гостя встретил президент Садыр Жапаров.
После прибытия самолета девушки в национальных костюмах преподнесли Шавкату Мирзиееву традиционные угощения — боорсоки и мед, символизирующие уважение к гостям.
По сообщениям пресс-службы президента, на привокзальной площади был выстроен почетный коридор из военнослужащих Роты почетного караула. Вдоль маршрута следования президентов участники этнографической композиции «Салбурун» представили древние традиции кыргызского охотничьего искусства с участием беркутчи, ловчих птиц и тайганов.
Артисты народного образцового ансамбля танца «Шаттык» исполнили кыргызские национальные танцы на фоне установленных юрт. Также в церемонии приняли участие всадники в доспехах и алпы-богатыри, представившие историческое наследие, мужество и силу духа кыргызского народа.
Во время государственного визита Шавкат Мирзиеев проведет переговоры с Садыром Жапаровым в формате тет-а-тет и расширенном составе. Также президент Узбекистана примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.