Садыр Жапаров встретил Шавката Мирзиеева, прибывшего с госвизитом в Кыргызстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 июля прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. В международном аэропорту «Иссык-Куль» высокого гостя встретил президент Садыр Жапаров.

После прибытия самолета девушки в национальных костюмах преподнесли Шавкату Мирзиееву традиционные угощения — боорсоки и мед, символизирующие уважение к гостям.

В рамках официальной церемонии встречи для узбекского лидера были подготовлены элементы кыргызской национальной культуры, отражающие традиции гостеприимства и дружбы двух народов.

По сообщениям пресс-службы президента, на привокзальной площади был выстроен почетный коридор из военнослужащих Роты почетного караула. Вдоль маршрута следования президентов участники этнографической композиции «Салбурун» представили древние традиции кыргызского охотничьего искусства с участием беркутчи, ловчих птиц и тайганов.

Артисты народного образцового ансамбля танца «Шаттык» исполнили кыргызские национальные танцы на фоне установленных юрт. Также в церемонии приняли участие всадники в доспехах и алпы-богатыри, представившие историческое наследие, мужество и силу духа кыргызского народа.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева исполнил кыргызские и узбекские мелодии, подчеркнув атмосферу дружбы, взаимного уважения и добрососедства между двумя странами.

Во время государственного визита Шавкат Мирзиеев проведет переговоры с Садыром Жапаровым в формате тет-а-тет и расширенном составе. Также президент Узбекистана примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.