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Власть

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Кыргызстан с госвизитом

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев 30 июля посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом по приглашению Садыра Жапарова.

из интернета
Фото из интернета. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 30 июля посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом
В рамках визита запланированы переговоры глав государств в формате тет-а-тет и встречи в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития кыргызско-узбекских отношений.

По итогам переговоров ожидается подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, направленных на расширение взаимодействия в различных сферах.

Как отмечается, государственный визит Шавката Мирзиеева станет важным этапом в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном, основанного на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383499/
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