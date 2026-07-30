Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Кыргызстан с госвизитом

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев 30 июля посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом по приглашению Садыра Жапарова.
Фото из интернета. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 30 июля посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом
По итогам переговоров ожидается подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, направленных на расширение взаимодействия в различных сферах.
Как отмечается, государственный визит Шавката Мирзиеева станет важным этапом в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном, основанного на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки.