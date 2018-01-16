Треть кыргызстанцев в Южной Корее работают нелегально

«В Южной Корее работают около четырех тысяч граждан Кыргызстана. Одна треть из них нелегально находится в этой стране. Многие наши граждане не то чтобы на трудоустройство — на лечение не могут получить визу. Поэтому необходимо, чтобы кыргызстанцы прибывали на территорию Кореи только законным путем. Из-за нескольких нелегальных мигрантов не должны страдать десятки тысяч наших соотечественников. Мы намерены вести работу в этом направлении», — рассказал Кылычбек Султан.
По словам дипломата, он также намерен проводить большую работу по привлечению инвестиций в экономику КР. Кылычбек Султан считает, что поток туристов из Кореи в Кыргызстан можно и нужно увеличивать, и наша дипломатическая миссия уже работает в этом направлении.
Как отметил посол, начались переговоры по вопросу открытия прямого авиарейса по маршруту Бишкек — Сеул.
Кылычбек Султан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Корее 28 октября 2017 года. До этого работал послом Кыргызстана в Малайзии.