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Общество

Треть кыргызстанцев в Южной Корее работают нелегально

Треть кыргызстанцев в Южной Корее работают нелегально. Об этом ИА «24.kg» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан.
 
По его словам, из-за нелегальных мигрантов из Кыргызстана с Южной Кореей усложнена процедура выдачи виз нашим гражданам.


«В Южной Корее работают около четырех тысяч граждан Кыргызстана. Одна треть из них нелегально находится в этой стране. Многие наши граждане не то чтобы на трудоустройство — на лечение не могут получить визу. Поэтому необходимо, чтобы кыргызстанцы прибывали на территорию Кореи только законным путем. Из-за нескольких нелегальных мигрантов не должны страдать десятки тысяч наших соотечественников. Мы намерены вести работу в этом направлении», — рассказал Кылычбек Султан.

По словам дипломата, он также намерен проводить большую работу по привлечению инвестиций в экономику КР.  Кылычбек Султан считает, что поток туристов из Кореи в Кыргызстан можно и нужно увеличивать, и наша дипломатическая миссия уже работает в этом направлении.    

Как отметил посол, начались переговоры по вопросу открытия прямого авиарейса по маршруту Бишкек — Сеул.

«Если прямой рейс с Кореей откроется, мы привлечем не только инвесторов и туристов, это будет хорошо и для нашей молодежи, желающей получить образование в этой стране. Надеюсь, мне удастся решить этот вопрос», — сказал Кылычбек Султан. 

Кылычбек Султан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Корее 28 октября 2017 года. До этого работал послом Кыргызстана в Малайзии.
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