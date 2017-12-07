Гражданское общество ждет заявления муфтия Максата Токтомушева о многоженстве

Гражданское общество требует от муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева открыто высказать мнение о многоженстве. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила правозащитница Назгуль Турдубекова.

Она удивлена позицией Духовного управления мусульман Кыргызстана. «Они отстранились, как будто это не их дело. Хотя именно в таких моментах они должны высказывать свое мнение и проводить разъяснительную работу среди верующих. Это их обязанность. Иначе их замалчивание говорит лишь о согласии с призывами Чубака ажи Жалилова», — считает Назгуль Турдубекова.

По ее мнению, через многоженство религиозные деятели намерены легализовать в Кыргызстане сексуальное рабство.

«В нашей стране каждая третья женщина подвергается домашнему насилию. С 2015 по 2017 год зарегистрировано 98 убийств. Стремительно растет женская и детская бедность. Не секрет, что при регистрации браков через религиозный обряд женщины и их дети остаются незащищенными», — заявила правозащитница.