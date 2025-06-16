17 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Кок-Жар);
- 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», 6;
- 9.30-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64Б, 64В, Гоголя, 16, 20, 20А;
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Жумабека, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Терметчикова, Ак-Кайын, Садыбакасова, Ахунбаева), проспект Айтматова, 47А, отрезки улиц Бокомбаева, Логвиненко, Тоголока Молдо, Ажыбек Батыра, Бакаева, Грибоедова, жилмассивы «Жениш» (улицы Жаштык, Нурийла), «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35, Профессора Зимы), село Нижняя Ала-Арча (переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);
- 9.00-12.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Жапарова);
- 12.45-17.00 — село Маевка (улицы Полевая, Тепличная, Сон-Кол, Араван);
- 11.00-18.00 — совхоз Нижняя Ала-Арча.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Алапаева, Конур-Осмон, Егимбаева, Уметалиева, Полевая, Новостройка, Алымбаева, Нурманбетова, Ак-Кайын, Табылды,Сейтек), Торт-Куль (улицы Куюкова, Кумушалиева, Тулеева, Кыдыкеева, Кольбаева, Баялинова, Кийизбаева, Мадиева, Куланова);
- 9.00-19.00 — села Октябрьское, Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пушкина, Шопокова, Молодежная, Крупской, Комсомольская, Ленина, 22-го Партсъезда, Звездная, Веселая, Киевская, Шоссейная, Панфилова, Молодая Гвардия, Пионерская, Садовая, Набережная, Горького, Ленина, Куйбышева, Фрунзе, Озерное, жилмассив «44 га», улицы Бугу-Эне, Багыш);
- 9.00-14.00 — село Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова);
- 9.00-17.00 — села Таш-Добо, Малиновка (улицы Оро-Баши, Центральная, Малиновая, Дачная, Подгорная, Набережная), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Медерова, Достук, Актам, Горный воздух), Лебединовка (улицы Восточная, Советская, Северная, Горького);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улица Российская);
- 9.00-17.00 — село Сосновка (улицы Октябрьская, Ленина, Восточная, Ленина, Первомайская, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Калдык (улицы Молодежная, Восточная, Западная), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Кашкелен (улица Сматова), Каинды (улица Мамбетова);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, 25-го Партсъезда, Тагаева, 60 лет СССР, 50 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, переулки Кармышева, Мирный);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Луговая, Калинина, Школьная, Гвардейская, Солнечная, Юбилейная, Матросова, Восточная, Горького);
- 9.00-17.00 — села Беш-Корук (улицы Центральная, Мааке, Боконбаева, МТФ, Касымкулова, Эсенгула, Фламинго), Толок (улицы МТФ, Школьная, Мира);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жылымыш, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова, Свечникова, Заречная, Якупбаева, Билалы, Абакир, Жылжымышова, Кенжебек Назар, Табышалиева, Кулова, Молдобай, Конок, дачи «Прогресс», «Монолит»), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Тоголока Молдо, Кирова, Красноармейская, Пролетарская, Жангазиева, Новая, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Сокулук (улицы Кирова, Юбилейная, Фрунзе, Ленинградская, Свердлова, Достук, Ленина, Калинина, Победа, Садовая, Кайназаровой, Полевая, Школьная, Ошская, Проектируемая, Набережная, Весенняя, Шопокова, Московская, Мира, Батаева, Восточная, Улан, Первомайская, Ленина, Ынтымак, переулки Московский, Первомайский, Ленинградский, Школьный, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Полевая, Комсомольская, Полевая, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина, Разная, МТФ, Акимбаева, Жетиген), город Шопоков (улицы Мира, Пионерская, Машиностроительная, Комсомольская, Токтогула, Фрунзе, Футбольная, Восточная, Горького, Ленина, Панфилова, Дзержинского, Гоголя, Полевая, Кирова, переулок Зеленый, улицы Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Космонавтов, Новая, Первомайская, Лермонтова, Победа, Чехова, Линейная, Достук, Репина, Тургенева, Промышленная, Турганова, Степная, Заводская), Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Молодежная, Восточная, Фрунзе, Овражная, Горького, Скотобойня, переулки Южный, Забайкальский);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман (улица Айтымбет), Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — село Алчалу (улица Станбекова);
- 13.00-17.00 — село Акматбек (улица Кыпчак);
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Слободская, Красная, Татарская, Чернышевского, Гоголя, Дунларова, Трясина, Сарбагышева, Кирова, Ломоносова, Кропоткина, Строительная, Амбулаторная, Комсомольская, Заводская, Горького, 2);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Станция «Ивановка» (улицы Школьная, Чапаева), Иссык-Ата (дачи «Строитель»).