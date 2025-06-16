17 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Кок-Жар);

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», 6;

9.30-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64Б, 64В, Гоголя, 16, 20, 20А;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Панфилова, Жумабека, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Терметчикова, Ак-Кайын, Садыбакасова, Ахунбаева), проспект Айтматова, 47А, отрезки улиц Бокомбаева, Логвиненко, Тоголока Молдо, Ажыбек Батыра, Бакаева, Грибоедова, жилмассивы «Жениш» (улицы Жаштык, Нурийла), «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35, Профессора Зимы), село Нижняя Ала-Арча (переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);

9.00-12.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Жапарова);

12.45-17.00 — село Маевка (улицы Полевая, Тепличная, Сон-Кол, Араван);

11.00-18.00 — совхоз Нижняя Ала-Арча.