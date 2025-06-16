Бишкек представил свои инвестиционные возможности на форуме в Астане

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев представил инвестиционный потенциал столицы на II Индустриально-инвестиционном форуме «Центральная Азия — Китай» в Астане. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В рамках пленарной сессии форума мэр выступил с презентацией инвестиционного потенциала города Бишкека и обозначил приоритетные направления деятельности муниципалитета по формированию благоприятного инвестиционного климата и устойчивой городской среды.





Особое внимание в выступлении он уделил перспективам государственно-частного партнерства, развитию городской инфраструктуры, а также мерам поддержки инвесторов на национальном и местном уровне.

Как отметили в мэрии, участие в форуме стало возможностью представить Бишкек как динамично развивающийся мегаполис, открытый к международному сотрудничеству и привлечению прямых иностранных инвестиций, а также установить прямые контакты с представителями бизнеса, международных финансовых институтов и профильных государственных структур стран Центральной Азии и Китая.