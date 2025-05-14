12:00
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов

Сегодня вступило в силу межправительственное соглашение между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), подписанное 14 апреля 2025 года, о взаимном признании и обмене водительских удостоверений без прохождения экзаменов. Об этом сообщило Госагентство КР по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Теперь граждане Кыргызстана, законно проживающие в ОАЭ, могут обменять свои национальные водительские удостоверения на удостоверения Эмиратов без дополнительного обучения и экзаменов. Аналогичная возможность есть и у граждан ОАЭ, находящихся в КР.

В ведомстве отметили цель соглашения — упростить передвижение граждан, укрепить доверие между государственными структурами двух стран и развивать сотрудничество в сфере транспорта и безопасности на дорогах.

Необходимые документы для обмена:

  • для граждан Кыргызстана в ОАЭ:

1. Паспорт гражданина КР.

2. Действующее разрешение на проживание в ОАЭ.

3. Национальное водительское удостоверение.

4. Медицинская справка.

  • для граждан ОАЭ в Кыргызстане:

1. Паспорт гражданина ОАЭ.

2. Разрешение на проживание в КР.

3. Национальное водительское удостоверение.

4. Медицинская справка формы У-083.

Важно! При обмене оригиналы национальных водительских удостоверений не изымаются.

Дополнительную информацию можно получить в консульских учреждениях Кыргызстана и ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328985/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос упрощения процедур въезда и выезда граждан КР в Эмираты обсудил МИД
Кыргызстан и Таджикистан будут признавать водительские удостоверения двух стран
ОАЭ приветствовали соглашение трех республик ЦА о создании пункта стыка границ
С 1 апреля в России будут штрафовать водителей с зарубежными удостоверениями
Суд в Эмиратах приговорил к смертной казни троих граждан Узбекистана
Изъятие водительских прав. Будет ли механизм прозрачным и справедливым?
ОАЭ запустят свою систему банковских карт национальной платежной системы
Отправить всех водителей Бишкека на пересдачу теста на права предлагает депутат
ОАЭ намерены высадить эмиратского астронавта на Луну в ближайшие 10 лет
Реализацию совместных проектов обсудили глава кабмина и министр энергетики ОАЭ
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
&laquo;Крик сердца&raquo; кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к&nbsp;властям «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
Бизнес
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
14 мая, среда
11:54
Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в Каинды. Есть пострадавшие Строительный кран опрокинулся при демонтаже антенны в К...
11:51
Для онкобольных. Росатом впервые поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
11:39
Пришкольные лагеря откроют в 46 учебных заведениях Бишкека
11:36
Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов
11:36
Кыргызстанские мигранты жалуются на конфискацию переведенных денег