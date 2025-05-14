Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов

Сегодня вступило в силу межправительственное соглашение между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), подписанное 14 апреля 2025 года, о взаимном признании и обмене водительских удостоверений без прохождения экзаменов. Об этом сообщило Госагентство КР по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Теперь граждане Кыргызстана, законно проживающие в ОАЭ, могут обменять свои национальные водительские удостоверения на удостоверения Эмиратов без дополнительного обучения и экзаменов. Аналогичная возможность есть и у граждан ОАЭ, находящихся в КР.

В ведомстве отметили цель соглашения — упростить передвижение граждан, укрепить доверие между государственными структурами двух стран и развивать сотрудничество в сфере транспорта и безопасности на дорогах.

Необходимые документы для обмена: для граждан Кыргызстана в ОАЭ: 1. Паспорт гражданина КР. 2. Действующее разрешение на проживание в ОАЭ. 3. Национальное водительское удостоверение. 4. Медицинская справка. для граждан ОАЭ в Кыргызстане: 1. Паспорт гражданина ОАЭ. 2. Разрешение на проживание в КР. 3. Национальное водительское удостоверение. 4. Медицинская справка формы У-083.

Важно! При обмене оригиналы национальных водительских удостоверений не изымаются.

Дополнительную информацию можно получить в консульских учреждениях Кыргызстана и ОАЭ.