Кыргызстан и ОАЭ начали взаимный обмен водительских удостоверений без экзаменов

Сегодня вступило в силу межправительственное соглашение между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), подписанное 14 апреля 2025 года, о взаимном признании и обмене водительских удостоверений без прохождения экзаменов. Об этом сообщило Госагентство КР по регистрации транспортных средств и водительского состава.
Теперь граждане Кыргызстана, законно проживающие в ОАЭ, могут обменять свои национальные водительские удостоверения на удостоверения Эмиратов без дополнительного обучения и экзаменов. Аналогичная возможность есть и у граждан ОАЭ, находящихся в КР.
В ведомстве отметили цель соглашения — упростить передвижение граждан, укрепить доверие между государственными структурами двух стран и развивать сотрудничество в сфере транспорта и безопасности на дорогах.
Необходимые документы для обмена:
- для граждан Кыргызстана в ОАЭ:
1. Паспорт гражданина КР.
2. Действующее разрешение на проживание в ОАЭ.
3. Национальное водительское удостоверение.
4. Медицинская справка.
- для граждан ОАЭ в Кыргызстане:
1. Паспорт гражданина ОАЭ.
2. Разрешение на проживание в КР.
3. Национальное водительское удостоверение.
4. Медицинская справка формы У-083.
Важно! При обмене оригиналы национальных водительских удостоверений не изымаются.
Дополнительную информацию можно получить в консульских учреждениях Кыргызстана и ОАЭ.