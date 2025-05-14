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Общество

Для онкобольных. Росатом впервые поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»

Росатом впервые поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m». Они предназначены для получения радионуклида, применяемого для диагностики онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что поставки наборов генераторов «Технеция-99m» в КР будут осуществляться регулярно. Радиофармацевтическая продукция будет направлена в Национальный центр онкологии и гематологии. Поставки осуществляются в рамках национального проекта программы технического сотрудничества МАГАТЭ «Восстановление ядерной медицины в Кыргызстане» и по линии программы агентства «Лучи надежды».

Генераторы «Технеция-99m» типа ГТ-5К позволяют получать один из самых востребованных радионуклидов в ядерной медицине — технеций-99m. Он используется в 80 процентах диагностических процедур однофотонной эмиссионной компьютерной томографии для выявления онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний.

Этот метод помогает проводить визуализацию щитовидной железы, сердца, костной ткани, легких, почек и желудочно-кишечного тракта, выявляя метастазы и другие патологические изменения на ранних стадиях. Это значительно повышает точность диагностики, эффективность лечения и общую выживаемость пациентов, отметили в госкоропрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328957/
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