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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах индекс качества «хороший»

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 42-е место.

В 8.30 статус города отмечен как «умеренный» (Moderate). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 79 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Самый высокий показатель в микрорайоне «Энесай» — 248 (AQI), самый низкий в микрорайоне №11  — 35 (AQI).

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется каждый час. На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 24 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180377/
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