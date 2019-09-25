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Общество

Кыргызстан превратится в ртутную свалку, если не примет Минаматскую конвенцию

Жогорку Кенеш в ближайшее время представит на общественное обсуждение Минаматскую конвенцию. Об этом 24.kg сообщила депутат парламента Рада Туманбаева.

По ее словам, присоединившись к Минаматской конвенции, Кыргызстан откажется от производства, экспорта и импорта ряда ртутьсодержащих продуктов.

У нас нет законов, регулирующих ртутьсодержащие товары. Сейчас Минэкономики разрабатывает изменения в техрегламент, но надо успеть до 2020-го, так как Минаматская конвенция вступит в силу во многих странах с нового года.

Рада Туманбаева

«Сейчас разрабатывают законопроект «О присоединении Кыргызстана к Минаматской конвенции о ртути». Если мы не успеем принять конвенцию и соответствующие нормативные акты, все товары с ртутью пойдут к нам. Наш большой сосед Китай и стратегический партнер Россия уже присоединились к конвенции», — рассказала Рада Туманбаева.

Депутат отметила, что после принятия конвенции Кыргызстан получит грантовую помощь от Глобального экологического фонда.

«Ртуть, добытая один раз, не исчезает и переходит из одного состояния в другое. Это международное соглашение должно на каждой стадии регулировать и контролировать разработку ртути. У нас еще нет возможности утилизировать ртутьсодержащие товары», — говорит нардеп.

Минаматская конвенция о ртути — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и ртути и ее соединений, которые могут приводить к отравлениям.
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