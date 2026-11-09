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Резиденцию Атамбаева в Кой-Таше превращают в дом престарелых и детский сад

14:50, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В селе Кой-Таш Чуйской области на территории бывшей резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева строят социальный комплекс для пожилых людей и детей.

Ранее имущество передали государству. Теперь на территории площадью более 3 гектаров создают комплекс, в который войдут дом престарелых, детские сады, лечебный корпус и зоны отдыха.

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Как сообщает ЭлТР, одним из основных объектов станет дом престарелых на 200 мест. Он состоит из трех блоков — двух трехэтажных и одного четырехэтажного. По словам строителей, работы выполнены на 70 процентов. Электромонтажные работы внутри здания завершены полностью, сейчас продолжаются установка лифтов и отделка помещений.

В комнатах предусмотрено размещение по два человека. Каждую оборудуют собственным душем и санузлом. Кроме того, в здании появятся столовая, тренажерный зал и компьютерная зона.

Для медицинского обслуживания пожилых людей строится отдельный лечебный корпус, где предусмотрены помещения для массажа, гимнастики и восстановительных процедур.

Напомним, во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Чуйской области 94-летняя женщина рассказала о жилищном конфликте с падчерицей и попросила помощи.

Глава государства пообещал, что после открытия дома престарелых в Кой-Таше ей предоставят возможность переехать туда. «Мы не оставим вас на улице. В Кой-Таше строим дом престарелых с современными условиями, которые будут в 10 или даже 100 раз лучше нынешних. В апреле перевеземё вас туда», — заявил президент.

Еще одна часть бывшей резиденции отведена под детские сады.

Основное трехэтажное здание рассчитано на 150 детей. Его капитальный ремонт завершен. В помещениях установлены новая мебель, кухонное оборудование, сантехника и лифт. В спальных комнатах предусмотрена трансформируемая мебель в японском стиле, а в санитарных помещениях — теплые полы.

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Фото из интернета

Дополнительно построены два отдельных корпуса для детей в возрасте 2–3 лет, каждый на 25 мест. Таким образом, общая вместимость дошкольных учреждений составит 200 детей.

На территории планируется обустроить футбольную и теннисную площадки, воркаут-зону, беговую дорожку и 8 детских игровых площадок.

Кроме того, предусмотрены два бассейна — для взрослых и детей, помещения для проживания персонала и собственная котельная.

Сдать социальный комплекс в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года.

Напомним, резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш была конфисковали по решению суда. Основанием стал приговор Первомайского районного суда Бишкека от 23 июня 2020 года по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В апреле 2022-го недвижимость официально зарегистрировали за государством, а 30 мая представители Фонда по управлению госимуществом приступили к ее инвентаризации. Однако семья экс-президента продолжала проживать в резиденции. В сентябре 2025 года родственников Атамбаева выселили из дома, а территорию начали переоборудовать под социальные объекты.

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