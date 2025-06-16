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Власть

Садыр Жапаров примет участие в работе второго саммита «Центральная Азия — Китай»

Садыр Жапаров 17 июня по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева совершит рабочий визит в Астану для участия в работе второго саммита «Центральная Азия — Китай». Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы КР Сагынбек Абдумуталип.

В работе саммита планируется участие глав государств Центральной Азии, а также председателя Китайской Народной Республики.

Саммит нацелен на обмен мнениями по всему спектру вопросов взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем.

В рамках рабочего визита Садыр Жапаров также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332916/
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