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Власть

Кыргызстанские мигранты жалуются на конфискацию переведенных денег

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Марипов сообщил, что правоохранительные органы конфискуют часть переведенных денег у кыргызстанских мигрантов.

По его словам, каждому трудящемуся в России разрешается переводить на родину только до 30 тысяч рублей в месяц.

«Когда они переводят больше 30 тысяч рублей, то наши правоохранительные органы конфискуют средства. Прошу МИД и МВД проводить совместную работу в этом направлении. Поступает очень много просьб от наших предпринимателей и рабочих в РФ. Говорят, что деньги конфискуют якобы из-за подозрения в терроризме. Прошу быстрее проверить и вернуть средства», — сказал Бактыбек Марипов.

Напомним, с 5 февраля в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории государства.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, проводить банковские операции, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328984/
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