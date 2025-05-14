В Кыргызстане предлагают сажать за передачу SIM-карт и банковских данных

Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за продажу или передачу SIM-карт, банковских карт и реквизитов в чужие руки. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Если человек передал такие данные, и их использовали для мошенничества, то ему может грозить штраф от 200 расчетных показателей. В более серьезных случаях — если причинен крупный ущерб или преступление совершено группой лиц — наказание может быть предусмотрено до 10 лет лишения свободы и с конфискацией имущества.

В парламенте поясняют: новые меры направлены на борьбу с телефонными и онлайн-мошенниками, которые используют чужие данные для обмана людей.