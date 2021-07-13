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Власть

80 процентов кыргызстанцев доверяют президенту Садыру Жапарову. Итоги соцопроса

Уровень доверия народа к новому руководству страны довольно высокий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией М-Вектор.

Уточняется, что президенту Садыру Жапарову доверяют 80 процентов опрошенных (сюда вошли как те, кто, скорее, верит, так и те, кто полностью доверяет). Доля тех, кто совсем не верит в выполнение данных главой государства обещаний, составляет всего 6 процентов.

Респондентам также задали вопрос о степени доверия к различным организациям и государственным структурам. В тройку лидеров вошли армия (72 процента), религиозные организации (53 процента) и правительство (53 процента).

Большинство респондентов склонны не доверять политическим партиям (70 процентов).

Парламенту не доверяют 69 процентов, 61 процент не верит судам, 51 — прокуратуре и 47 — милиции. ГКНБ доверяют 49 процентов.

Исследователи отмечают, что, судя по опросу, уровень доверия граждан к новому руководству страны высокий. Но наиболее высокий уровень доверия к армии и религиозным организациям. Правоохранительным органам респонденты были менее склоны доверять. Меньше всего участники опроса доверяют политическим партиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200856/
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80 процентов кыргызстанцев доверяют президенту Садыру Жапарову. Итоги соцопроса