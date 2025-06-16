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Агент 024

После открытия стадиона «Алга» в Бишкеке парковка утопает в мусоре

В редакцию 24.kg обратился возмущенный читатель, который поделился кадрами, сделанными на парковке возле нового стадиона и спорткомплекса «Алга» в Бишкеке. Вся территория завалена пластиковыми бутылками, упаковками и прочим мусором — спустя всего несколько дней после торжественного открытия объекта с участием первых лиц государства.

По словам читателя, особенно грязно становится вечером — именно в это время на просторную парковку приезжают группы молодых людей. Местный охранник подтвердил: здесь часто «тусуются», а за собой оставляют горы мусора. С северной стороны стадиона обустроена парковка, рассчитанная на сотни автомобилей. Однако, как показывает практика, культура поведения многих посетителей оставляет желать лучшего.

Каждое утро, сообщил очевидец, сюда вынуждена приезжать спецтехника муниципального предприятия «Тазалык», чтобы убрать последствия ночных посиделок.

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Стадион «Алга» — спортивный объект столицы, обновленный на средства из бюджета. Он должен был стать примером современного подхода к отдыху и спорту. Но пока, судя по всему, одни строят и открывают, а другие мусорят.

Напомним, открытие «Алги» состоялось 13 июня с участием президента и представителей мэрии. Однако без культуры чистоты и уважения к общественным пространствам усилия по благоустройству могут оказаться напрасными.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332784/
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